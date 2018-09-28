Ekonomi Akaryakıttafaiz krizi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıtta faiz krizi

Kredi kartında fahiş oranlarda faiz uygulayan bankalar, kartlı alışverişlerin yüksek olduğu akaryakıt istasyonlarında krize sebep oldu. İstasyon sahipleri, bankalar yüzünden sektörde ciddi iflasların kapıda olduğu vurguluyor.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
Bankaların uygulaması özellikle yoğun kart işlemi olan sektörleri iyiden iyiye sıkıntıya sokuyor
Bankaların uygulaması özellikle yoğun kart işlemi olan sektörleri iyiden iyiye sıkıntıya sokuyor

Bankaların Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği kredi kartı faiz oranlarının bile üzerinde oran belirlemeleri, özellikle yoğun kart işlemi olan sektörleri iyiden iyiye sıkıntıya sokuyor. Bu sektörlerin başında gelen akaryakıt sektöre yüksek kredi kartı faiz oranlarının kar marjlarını yarı yarıya indirdiğini dile getiriyor. Merkez Bankası 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini ilan ettiği kredi kartı işlemlerindeki yeni faiz oranlarını 2,25-2,75 aralığında belirlerken, bankalar, ertesi gün tahsilat için bile 2,50-2,90 aralığı uyguluyor. Bazı yerlerde bu oranın yüzde 3’lere kadar çıktığı dile getiriliyor.

KARTLI ALIM FAZLA

Yeni Şafak'a kredi kartı faizlerindeki sıkıntılarını dile getiren akaryakıt istasyon sahipleri, “Kredi kartı ile akaryakıt alımı çok yoğun oluyor. Merkez Bankası da kredi kartı faiz oranlarını artırdı. Ancak, bunun daha da üzerinde oran belirleyen bankalar sektörde ciddi iflaslara yol açacak” değerlendirmesi yaptı.

KORUMA TALEBİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş ise Eşel Mobil Sistemi ile vatandaşları olası yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı koruma altında alan devletin bu mekanizmadaki yer alan istasyonları da bankaların adaletsiz faiz dayatmalarına karşı korumaya almasını önerdi. Aktaş, kart kullanım yoğunluğuna göre sektörlerde kredi kartı faiz oranı düzenlemesi istedi. Dağıtıcı ile bayi toplam karının brüt yüzde 10,8 olduğunu dile getiren Aktaş, “Dağıtıcı ile bayi arasında en basit paylaşımda yüzde 50-50 durumda bile bayiye yüzde 5,4 oranında brüt kar kalıyor” diye konuştu.

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KÂR, 2.9’A GERİLEDİ

Bankaların POS işlemleri ile ertesi gün aldığı komisyon oranlarının yüzde 2.50 ile 2.90 aralığına kadar çıkarması ile akaryakıt istasyon sahiplerine kalan yüzde 5.4 brüt karın diğer masraf kalemlerine bakılmadan yüzde 2.90’a kadar düştüğünü anlatan Aktaş, “Yani artık deniliyor ki brüt yüzde 2.90 kar marjı ile ayrıca kullandığın diğer kredileri de öde. Maaş ve SGK primlerini öde. Yüzünü göremediğin mecburi sorumlu müdürlerin (LPG sorumlu müdür, TMGD, İGU) maaşlarını öde. İstasyonun elektrik, telefon, su faturalarını öde. Kalan olursa da bununla da hayatını idame ettir. Kırsaldaki istasyon sahiplerinin içine düştüğü durumu tarif edemiyoruz” dedi.

Tefeci gibi sömürü

Bankaların kredi kartlarına uyguladığı yüksek faiz oranı ile akaryakıt istasyon sahiplerinin yüzde 50 ortağı haline geldiklerini belirten Fesih Aktaş, bu oranların bankacı faizi olmadığını, “yasal tefeci” faizine yükseldiğini kaydetti. Aktaş, “Çok acil sektöre özel adil bir faiz ve POS komisyon oranı tespit edilmelidir” dedi.

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