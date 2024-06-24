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Ekonomi

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya pozitif bir başlangıç yaparak yüzde 0,19 artışla 10.791,65 puandan açıldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,60 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,02 ile tekstil ve deri oldu.

10:06 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:07 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
BIST 100 endeksi, 10.791,65 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, 10.791,65 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,19 yükselişle 10.791,65 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,29 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.791,65 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,60 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,02 ile tekstil ve deri oldu.


Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 artışla 10.771,36 puandan tamamladı.


Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.


Yurt içinde ise bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrilirken, ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.


Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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