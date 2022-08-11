Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan meyve sebze fiyatları ve elektrik borçları için üç önemli talimat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan meyve sebze fiyatları ve elektrik borçları için üç önemli talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de gıda güvenliğinin sağlanması, vatandaşın daha ucuz ve sağlıklı meyve-sebze tüketmesi için çiftçinin elektrik faturaları, sulama birlikleri ve orman köylüleri ile ilgili üç önemli talimat verdi. Buna göre üreticiyi sıkıntıya sokan elektrik kesintilerine çözüm bulunacak. Gerekirse sulama birlikleri yeni bir yapılanmaya gidecek. Orman köylüsü rahatlatılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan meyve sebze fiyatları ve elektrik borçları için üç önemli talimat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi tüm dünyada önemli bir soruna dönüşen gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni tarım politikaları, üreticiye dönük adımlara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, MKYK ve AK Parti'nin tepe kadrosunda gündem olan o konularla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatların detayı;

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ÇÖZÜLECEK

Toplantıda, Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuşmalar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağırdı.

Dönmez, "O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler oluyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bu konuyu araştırıp çözün. Vatandaş mağdur edilmesin" dedi.

GEREKİRSE KAPATIN

Milletvekilleri sulama birlikleri ile çiftçi arasında zaman zaman ortaya çıkan koordinasyonsuzluktan dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım bizim çok önemli. Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesini bile istemiyorum. Gerekirse buralar için yeni bir yapılanmaya gidelim" diye konuştu.

ORMAN KÖYLÜSÜ

Tarım Bakanı Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda orman köylüsü ile ilgili de çalışma yaptıklarını, bu konudaki müjdelerin en kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

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