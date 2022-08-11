​İşsizlik 50 ayın en düşüğünde: Tek hane sınırında başlık

Türkiye’de haziran ayında işsizlik oranı son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 olarak hesaplandı. Haziranda elde edilen bu rakam, Mayıs 2018'den bu zamana kadarki en düşük işsizlik oranı olurken, son 50 ayın en düşük rakamına ulaşıldı.

KADINLARDA İŞ GÜCÜNE KATILIM REKORU

İstihdam edilenlerin sayısı haziranda 30 milyon 866 bin olarak kayıtlara geçti. Haziranda hesaplanan yüzde 47,8'lik istihdam oranı ise ikinci en yüksek istihdam oranı olarak dikkati çekti. Türkiye'de istihdam oranı Mayıs 2022'de yüzde 47,9 ile rekor seviyeye çıkmıştı.Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda 34 milyon 407 bin kişi olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı yüzde 53,2 ile son 50 ay ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bu seride en yüksek orana yüzde 53,7 ile Mart 2019'da ulaşılmıştı.

Öte yandan, Haziran 2022'de kadınlarda iş gücüne katılma oranı yüzde 35,5 olarak hesaplanırken bu alanda en yüksek oran elde edilmiş oldu. Fiili çalışma süresi haziranda aylık bazda 0,6 saat artarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.