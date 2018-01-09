DMO’da e-ihale dönemi

Kamunun bilişim ürünlerinden büro makinelerine, sarf malzemelerinden, mefruşata, taşıtlardan dayanıklı tüketim ürünlerine kadar ihtiyaçlarını karşılayan DMO, artık bu ihtiyaçlarını piyasadan e-ihale yöntemi ile tedarik edecek. Bu kapsamda e-ihale yöntemi ile alımlarını belirleyen DMO, Genel Katalog, KOBİ Katalogu, Cazibe Merkezleri Katalogu, Tekno Katalog gibi Taşıt Kiralamalarını da e-ihale ile yapacak.

 DMO’nun başlattığı bir diğer çalışma Sağlık Malzemeleri Kataloğu çalışması oldu. DMO Sağlık Bakanlığı ile hizmetlerde kullanılan ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların teminini sağlayabilmek amacıy la protokol imzaladı.

TEKNO KATALOG İLE ŞİRKETLER HEDEFLENDİ

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DMO elektronik sistem üzerinden ihale hazırlıklarını hızlandırırken, “Kamudaki Satış Kanalınız” sloganı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcileri kamu pazarına ulaştırmayı hedefleyen Tekno Katalog tanıtım çalışmalarını da başlattı. Bu çerçevede ilk toplantı Gaziantep’te teknokentte bulunan firmalarla Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Tekno Katalog müracaat rehberi de hazırlayan DMO, firmaların mali yüklerini de düşürdü. Bu kapsamda Tekno Katalog üzerinden yapılan alımlarda ürün grubuna göre yıllık satış cirolarının yaklaşık yüzde 2-4’üne karşılık gelen risturn bedellerini artık almayacak. Yine Tekno Kataloğa dâhil edilecek ürünler için ürün başına 300 lira olan ürün katılım bedelini de almayacak. İlk başvuruda istenen sözleşme teminat tutarını da düşüren DMO, bu tutarı mikro ölçekli işletmeler için 5 bin lira, KOBİ’ler için 25 bin lira olarak belirledi.