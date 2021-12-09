Emekliler asgari ücret kadar zam bekliyor

Emekliler Derneği Şube Başkanı Tezbulur, "Bizim yeni yıldan ve hükümetimizden beklentimiz, asgari ücretin yüzde 40 civarında artırılması ve emeklilere de bu oranda bir zam yapılmasıdır. Bütün beklentimiz, seyyanen (eşit bir şekilde) zamla, maaşların önümüzdeki yılda refah seviyesine yükseltilmesidir” dedi.

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu aylık enflasyon oranlarının 6 aylık toplamı kadar çıkan enflasyon oranının artık emeklilere yeteri kadar bir faydası olmadığını savunan Tezbulur, “Hepimiz bunu görmüş bulunuyoruz. Onun için bizi bu enflasyon sepetinden çıkartılıp, seyyanen zamma dönüştürülmesi lazım. Yani bizim devletten şu ânda önümüzdeki yıl için beklemiş olduğumuz en büyük şey budur. Şu ânda en düşük emekli maaşı, yeni emekli olan kişinin alacağı maaş 1580 lira civarında. Asgari ücretin yüzde 40 artırılması ile bu rakamın yani 1580 liranın emekliye ne kadar faydası olacaktır? Emeklilerin de en az asgari ücret kadar maaş almasını temenni ediyoruz. Şu ânda Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınlamış olduğu toplam alacağımız 10,47. Yani düşünün, yüzde 40 zam yapıldığı takdirde, bu biz emeklileri bir nebze olsun hayata döndürecektir” diye konuştu.

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Emeklilerin yıl başı ikramiyesi talebi de olduğunu anlatan Tezbulur, “Ramazan ve kurban bayramında almış olduğumuz ikramiye gibi, her yılbaşında da emeklilere bir ikramiye verilmesini talep ediyoruz. Hükümetimizden beklentimiz bu. Bir de emeklilerin her ay maaşına ilave edilen ve eskiden vergi iadesi adı altında ödenen yüzde 4 ve 5’lik rakamın yüzde 10’a yükseltilmesi bizi biraz olsun rahatlatacaktır’’ şeklinde konuştu.

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