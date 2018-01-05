Enflasyonun çaresi ucuz konut kredisi

İnşaat sektörü temsilcileri kendi sektörleri ile ilgili alınacak acil önlemlerle enflasyonun ilk yarıda düşürülebileceğini dile getiriyor. İnşaat sektörünün 200 kalem ürünü bünyesinde barındırdığını dile getiren yetkililer, enflasyon ile mücadeleye kendi sektörlerinin desteklenmesinin kolaylık sağlayacağını belirtiyor. Enflasyondaki artışı tetikleyenin döviz kuru baskısı oluşturarak faizleri yüksek tutmak isteyen faiz lobisi olduğunu anlatan İCK Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kuru, faizlerin başta konut kredilerinde olmak üzere ‘ne olursa olsun’ yükselmesinin önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kuru, “Hatta mevcutta çok yüksek olan faizlerin geriye çekilmesi 2018 enflasyon hedeflerine ulaşılmasında ciddi katkı sağlayacak” dedi.

İTHAL MALZEMEDEN KURTULMALI

İnşaat sektörüne verilecek her desteğin ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını söyleyen Kuru, sektör olarak 3 başlıkta enflasyona ilişkin önerileri olduğunu kaydetti. Bunlardan ilkinin sektörü ithal malzemeden kurtaracak yerli, kaliteli üretimin desteklenmesi olduğunu anlatan Kuru, “Çünkü döviz hareketleri, özellikle yüzde 80’e yakını ithal malzeme ile inşa edilen lüks konut projelerinin fiyatına doğrudan etki yapıyor” tespitinde bulundu.

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Cemal Kuru

Fahiş arsa fiyatları önlenmeli

İCK Yapı Başkanı Cemal Kuru, Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerde arsa maliyetlerinin yüzde 80’lere kadar çıktığına dikkat çekti. Bu maliyetlede işin ehli olmayan kişilerin sonu hüsranla biten konut veya ofis projelerine başlamasının da önemli rolü olduğunu kaydeden Kuru, “Maliyeti karşılayamayınca zarar eden, projeyi yarıda bırakan bu kişiler alıcıları zarara uğratmakla kalmıyor, arsa maliyetlerini yükseltirken, fiyatların tavan yapmasına yol açıyorlar” dedi.