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Ekonomi Gram 402, çeyrek altın 652 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Temmuz altın fiyatları

Gram 402, çeyrek altın 652 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 401,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 668 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 401,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı.
  • Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 401,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.822,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

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