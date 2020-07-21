Gram 402, çeyrek altın 652 lira seviyelerinde

Bakan Dönmez duyurdu: Fatih, Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu. Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız'' dedi.

