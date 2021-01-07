Güvenli yapılar için çelik kullanımı çağrısı

Deprem tehdidi karşısında alınması gereken önlemlerin en başında güvenli bina yapımı yer alıyor. Bu noktada ise ‘çelik’ elimizdeki en önemli yapı elamanlarının başında geliyor.

Yapıların ne şekilde ve hangi teknolojiler ile tasarlanacağı, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) tarafından belirtildiğini söyleyen AS Steel Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke. Tarihi belli olmasa da depremin olacağı kesin. Bu yüzden hiç vakit kaybeden güvenli yapılar inşa etmeli ve var olan yapılarımızı da güveli hale getirmeliyiz ancak depreme karşı elimizdeki en önemli gücü yeteri kadar kullanmıyoruz.

Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak tercih edilen çelik sistemler Türkiye’de yeteri kadar kullanılmıyor, Oysaki depremin aşısı çeliktir.

REKLAM

Çelik yapılar, betonarme yapılara göre yüzde 50 daha hafif ve 18 kat daha esnektir. Bu avantajıyla çelik güvenli bir yapı modeli çıkarmamıza olanak sağlıyor.” şeklinde konuştu.

UZUN ÖMÜRLÜ, GÜVENLİ ve EKONOMİK

Çelik yapıların uzun ömür avantajıyla da ön plana çıktığını söyleyen Sezer, "Çelik yapılar daha hafif ve sünek yapı özelliği ile yapıya aktarılan daha düşük bir deprem yükü ve daha az deprem riski ve daha güvenli yapı anlamına gelmektedir. Doğru tasarlanmak kaydıyla, işlev ve dayanımından bir şey yitirmeden, tümü görünür olan taşıyıcı yapı elemanlarını güçlendirmek, tamir etmek, yenilemek ve/veya değiştirme olanağı vardır.

Çelik yapılar malzemenin yoğunluğuna ve mekanik davranışlarına paralel olarak çok daha hafif bir yapı olarak tasarlanmaktadır. Projeye bütünsel olarak ve yapı ömrü boyunca bakılıp doğrudan ve dolaylı tüm fayda ve kazançlar düşünüldüğünde çelik yapıların yapı sahibine ciddi ekonomi sağladığı görülmektedir.” dedi.

REKLAM