Kurmaylardan banka eleştirisi

Kurmaylar, bankaların istihdam yaratacak işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için hükümetin getirdiği kredi garanti fonu (KGF) ve Portföy Garanti Sistemi’ne (PGS) destek vermediğine dikkat çekiyor.

ANGLO-SAKSON EZBERİ BIRAKIN

Bu kapsamda bankalara, Türkiye’nin dış ticaret dengesini eleştirip ihracat yapacak firmaları KGF-PGS teminatı yerine, banka ipoteklerine mahkum edip orda da teminatın sadece yüzde 20-30’u kadar kredi verme hevesinden kurtulamadıkları eleştirisi getirildi.

Bu çerçevede bankacılığın reel sektörü ve istihdamı bir kenara bırakan ülke gerçeklerinden uzak anglo-sakson ezberlerden oluşan bir ekonomi bakışına sahip olduklarına da vurgu yapıldı.