Mali müşavirlere yasal sorumluluk

Yeni çalışmaya göre muhtasar, prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından ve yetkili mercilere ibrazından işverenler sorumlu olurken, muhasebeci ve müşavirler de tesliminden sorumlu tutulacak.

5 ARALIK'TA BAŞLADI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 5 Aralık 2017 tarihinde ibaren verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına uygun olmamasından işverenlerle birlikte muhasebeci ve mali müşavirlere de müteselsilen sorumluluk getirildi. Bu sorumluluklarının sonucu ağır idari para cezaları işverenlerle birlikte mali müşavriler için de uygulanacak.

YENİ SÖZLEŞME 1 AY İÇİNDE

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Buna göre, bundan sonra muhasebeci ve mali müşavirler, yaptıkları sözleşmenin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yeni sözleşmeyi bir ay içerisinde SGK’ya bildirecek. İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden muhasebeciler, düzenlenen defter, belge ve bilgiler için meslek mensupları doğrudan sorumlu sayılacak.