Ekonomi Suudi gümrüklerinde Türk ürünlerine vize
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Suudi gümrüklerinde Türk ürünlerine vize

Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki normalleşme gümrükleri de normal işleyişine döndürdü. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın haziran ziyareti sonrasında Türk ürünlerinin gümrük çilesi sona erdi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi gümrüklerinde Türk ürünlerine vize
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ALİ KÜRŞAT BÜYÜKADA

Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki normalleşme gümrükleri de normal işleyişine döndürdü. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın haziran ziyareti sonrasında Türk ürünlerinin gümrük çilesi sona erdi. İki ülke ilişkilerinin gerildiği dönemde Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine yönelik örtülü ambargo tepki toplamış, ürünlerin ihracı da gümrüklere takılmıştı.

  • Prens Selman’ın 23 Haziran’da başkent Ankara’ya yaptığı ziyaretle Türkiye-Suudi Arabistan arasında yeni bir dönem başlarken, bunun ilk yansıması da ihracat ve gümrüklerde oldu. Suudi Arabistan’da uzun süredir gümrüklerde bekletilen sevkiyatların gümrük işlemlerinin de tamamlandığı bildirildi.

BEKLEMEMEK İÇİN KURALLARA DİKKAT

Suudi Arabistan sınır kapılarında uzun süreli bekleyen Türk lojistik aracı kalmadığına dikkat çekilirken gümrük işlemleri tamamlanarak kapıda bekleyen Türk lojistik araçlarının sevkiyatlarının gerçekleştirilmesinde kolaylıklar sağlandığı da ifade ediliyor. İhracatçıların da ihraç edilecek eşyaya yönelik mevcut tüm kural ve prosedürlere uyma konusunda azami özen göstermeleri isteniyor. Türk şirketlerinin prosedürlere takılma sıklığı azaldığında Türk lojistik araçlarının kapılarda bekleme süresi de azalacak. İki ülke arasında ticaret hacminin 5 milyar doların üzerine taşınması hedefleniyor.

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