Ekonomi Tüketici güven endeksi yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici güven endeksi yükseldi

Tüketici güven endeksi, temmuz ayındaki 56.5 düzeyinden, ağustos ayında yüzde 3.1 artışla 58.3’e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
TÜİK, tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK, tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

  • TÜİK verilerine göre
  • - Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1.1 artışla, Temmuz ayındaki 77 düzeyinden Ağustos’ta 77.8 düzeyine yükseldi.
  • - Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1.2 artışla Temmuz ayındaki 73.4 düzeyinden Ağustos’ta 74.3 düzeyine yükseldi.
  • - İşsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 4.8 artışla Temmuz ayındaki 55.6 düzeyinden, Ağustos’ta 58.3 düzeyine yükseldi.
  • - Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 13.1 artışla Temmuz ayındaki 20 düzeyinden Ağustos’ta 22.7 düzeyine yükseldi.

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