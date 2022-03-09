Ekonomi Yaptırım yağmuru sonrası Rus rublesi hızla değer kaybediyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Yaptırım yağmuru sonrası Rus rublesi hızla değer kaybediyor

Rus rublesi, ekonomik yaptırımların etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Moskova Borsası verilerine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 12,36 artışla 117,35 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8 yükselişle 127,42'ye çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yaptırım yağmuru sonrası Rus rublesi hızla değer kaybediyor
Foto/arşiv

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletirken, yaptırımlara karşılık Rusya'da da yeni önlemler alınıyor.

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart ila 9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

Bankanın açıklamasında, döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus rublesi olarak çekebileceği bildirildi.

Moskova Borsası verilerine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 12,36 artışla 117,35 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8 yükselişle 127,42'ye çıktı.

TZOB'dan çiğ süt fiyatı için 'revize edilsin' çağrısı
EKONOMİ
TZOB'dan çiğ süt fiyatı için 'revize edilsin' çağrısı

Mart ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldı
EKONOMİ
Mart ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldı

Atak helikopterinde ilk ihracat: Filipinler'e teslim edildi
EKONOMİ
Atak helikopterinde ilk ihracat: Filipinler'e teslim edildi
Günlük hayata yansımaya başladı

Günlük hayata
yansımaya başladı

​Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi...
TÜMOSAN üretti

TÜMOSAN üretti

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor.
Bol bolnasihat çekiyorlar

Erdoğan: Nerede dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.