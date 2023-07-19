Yarısı Bizden’de anlaşanlara öncelik

Deprem felaketlerinin ardından İstanbul’da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında öncelik yüzde yüz anlaşmaya varılan binalara verilecek. Ardından sırasıyla yüksek riskli konutlar ve riskli konutlara geçilecek. Son olarak ise binaların ömürlerine göre inşaatlar sırasıyla yürütülecek.

PROJE AŞAMASINA GEÇİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlıksız yapı stokunu yenilemek için İstanbul’da başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında başvuru sürecinin sonra ermesi ile konutların ön incelemesi yapıldı. İncelemenin ardından keşif raporları hazırlanmaya başlandı. Raporların ardından anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak ve proje aşamasına geçilecek.

120 BİN KONUTA PROJE

Kampanyaya, 90 bin 61 binada, 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde, 269 bin 670 başvuru yapıldı. Başvuruların ardından yapılan ön incelemeler sonucunda uzlaşı sağlanan yaklaşık 120 bin konutta projelendirme aşamasına geçildi. Proje aşamasının ardından ruhsat alma süreci başlayacak.

ÖMRE GÖRE İNŞAAT

Proje kapsamında öncelikle rezerv alanlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle konutlar üretilecek. Edinilen bilgiye göre, proje kapsamındaki binalarda öncelik, yüzde yüz anlaşma sağlanan konutlara verilecek. İlk planda bu konutlardaki vatandaşlar yeni konutlara yerleştirilecek. Ardından ise yaklaşık 600 bin binaya kapsayan yüksek riskli ve riskli konutlara geçilecek. Son olarak ise binaların ömürlerine göre inşaatlar sırasıyla yürütülecek. Yüksek riskli grupta yaklaşık 600 bin yapı bulunuyor.

BOŞ ALANLAR SOSYAL DONATIYA

Bakanlık yıkımın ardından oluşacak alanlara yeni konut yapılmasına izin vermeyecek. Belediyeler ile koordinasyon içerisinde bu alanlar sosyal donatı alanı olarak kullanılacak.







