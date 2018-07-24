Ekonomi Yüzde 1 milyonluk korkunç enflasyon uyarısı
DÜNYA EKONOMİSİ

Venezuela'ya enflasyon uyarısı

Yüzde 1 milyonluk korkunç enflasyon uyarısı

IMF tarafından yapılan bir tahmine göre, Venezuella hükümeti bütçe açığını kapatmak için para basmaya devam ettiği sürece ülkedeki enflasyon yıl sonuna kadar yüzde 1 milyonu bulabilir.

Haber Merkezi Diğer
Venezuela'da son yıllardır ekonomik göstergeler kötüye gidiyor.
Venezuela'da son yıllardır ekonomik göstergeler kötüye gidiyor.

IMF’nin Batı Yarıküre departman başkanı Alejandro Werner, Venezulle'da yaşanan aşırı yüksek enflasyon halinin Almanya'nın 1923, Zimbabve'nin de 2000'li yılların sonunda yaşadığı krizlere benzediğini belirtti.

İki yıldır üst üste çift haneli rakamlarla küçülen Venezuella ekonomisinin 2018'de de yüzde 18 küçüleceği öngörüsünü paylaşan Werner, petrol üretiminde yaşanan büyük düşüşe de dikkat çekti.

Warner bloğunda, "Ekonomik aktivitedeki çöküş, hiperenflasyon, kamu mallarındaki bozulma ve yiyecek sıkıntısı komşu ülkelere yayılan büyük göç hareketlerine neden oldu." diye yazdı.

VENEZUELA'DAKİ EKONOMİK KRİZ

NTV'nin haberine göre; Dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip Venezuela'da son yıllardır ekonomik göstergeler kötüye gidiyor.


Hugo Chavez'den sonra iktidara gelen Nicolas Maduro muhafazakar muhalefet ve dış güçler tarafından başlatılmış bir ekonomik savaşın mağduru olduğunu iddia ediyor. Ülkede gıda ve ilaç kıtlığı yaşanıyor. Ülkede en son 15 lira değerinde olan 200 bin bolivarlık banknot basıltı. 2010 yılında 8 bolivar 1 dolara denk geliyordu.

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