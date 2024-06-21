En uzun gündüz, kuzey yarımkürede 21 Haziran'da yaz gündönümü sırasında gerçekleşir. Bu tarihte, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik olarak gelir ve kuzey yarımkürede yılın en uzun gündüzü yaşanır. Güney yarımkürede ise bu tarih, en uzun geceyi ve en kısa gündüzü ifade eder.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

En uzun gündüzde, gün ışığı süresi maksimum seviyededir. Bu süre, kutuplara yaklaştıkça artar. Örneğin, Norveç'in kuzeyinde Tromsø gibi yerlerde, 24 saat boyunca güneş batmaz.

Güneş, gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşır ve gölgeler yıl boyunca en kısa halini alır.

Bu dönemde kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanır ve sıcaklıklar genellikle en yüksek seviyelerine ulaşır.

Bitkilerin büyüme hızı artar, tarım faaliyetleri en yoğun dönemini yaşar.

Pek çok kültürde yaz gündönümü kutlamaları yapılır. Örneğin, İskandinav ülkelerinde "Midsommar" adıyla kutlanan festivaller düzenlenir.

Güney yarımkürede ise bu durum tam tersidir. 21 Haziran, yılın en kısa gündüzünü ve en uzun gecesini ifade eder. Güney yarımkürede en uzun gündüz ise 21 Aralık'ta yaşanır.

Yaz gündönümü, mevsimsel değişimlerin ve doğal döngülerin önemli bir parçasıdır ve hem ekolojik hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir.

21 HAZİRAN GÜN DÖNÜMÜNDE NELER YAŞANIR?

Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır.

21 Haziran yaz gündönümünde kuzey kutbunda 24 saat gündüz yaşanırken güney kutbunda 24 saat gece yaşanır.

Türkiye’de ise 21 Haziran Yaz gündönümünde Sinop'ta en uzun gece yaşanır.

21 HAZİRAN'DA GÜNLER KISALIYOR MU?

Yaz gün dönümü olan 21 Haziran'da kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar.



