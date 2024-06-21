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Bankalar ne zaman açılacak, bugün açık mı? 21 Haziran bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatilinde bankalar tatil olmuştu. Bankada işlemleri olanlar ise "21 Haziran bankalar açık mı 2024? Bugün özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bayram nedeniyle resmi tatile giren kamu ve özel bankaların açılacağı tarih, işlerini halletmek için bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar…

08:27 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 08:56 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Banka
Banka

Bankalar bugün açık mı sorusu Kurban Bayramı'nın son bulmasıyla birlikte merak edilmeye devam ediyor. Kurban Bayramı tatili sonrası 2 gün idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 gün oldu. 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazartesi günü başladı ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erdi. Peki, 21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu?

21 Haziran'da bankalar açık mı?

Kurban Bayramı tatili, 2 günlük idari izinle birlikte 9 güne çıkarılmıştı. Bununla birlikte İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanlarını kapsamaktadır. Bankalar bugün çalışıyor. 21 Haziran (Cuma) tarihinde banka işlemleri yapılabilecek. Öte yandan tüm bankalar 24 Haziran günü çalışmalarına devam edecek.



#banka
#banka çalışma saatleri
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