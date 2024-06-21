Bankalar bugün açık mı sorusu Kurban Bayramı'nın son bulmasıyla birlikte merak edilmeye devam ediyor. Kurban Bayramı tatili sonrası 2 gün idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 gün oldu. 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazartesi günü başladı ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erdi. Peki, 21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu?