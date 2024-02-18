İstanbulkart Mobil ve bireysel istanbulkart istanbul’dan yapılan TL ve abonman yükleme işlemlerinde, bankalar tarafından alınan komisyon ücretlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücretler İBB tarafından açıklandı. Peki, İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücreti ne kadar?