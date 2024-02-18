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Bankalar ATM'lerden para çekim limitlerini güncelledi: Banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az…

Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. Yeni limitler bankadan bankaya değişiklik gösterse de genel olarak 5.000 TL olan limit 10.000 TL'ye yükseltildi. Bazı bankalar bu rakamı daha da yukarıya çekti.

10:03 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
ATM nakit para çekme limiti değişti
ATM nakit para çekme limiti değişti

Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. Yeni uygulamayla beraber şubelere gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.

ATM'LERDEN GÜNLÜK NE KADAR PARA ÇEKİLİYOR?

5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

Buna göre bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Bankaların bu uygulamayla beraber şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı hedeflediği belirtildi. Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı.

KAREKODLU UYGULAMADA DA GEÇERLİ

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak. 10 veya 15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.


#ATM
#para çekme
#günlük para çekme limiti
20 dakika önce
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Bankalar ATM'lerden para çekim limitlerini güncelledi: Banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az…