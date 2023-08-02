Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’nde muhtemel rakipleri geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi sonrası belli olmuştu. Peki Fenerbahçe Zimbru’yu elerse rakibi kim olacak? İşte, Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri…
FENERBAHÇE ZİMBRU’YU ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Moldova ekibi Zimbru Chisinau’yu elemesi durumunda 3. ön eleme turunda FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibiyle karşılaşacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti. Tur atlayan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Perşembe akşamı 21:30'da oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN OLASI 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki ilk maçlarına 10 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmalarına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.