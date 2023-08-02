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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu Fenerbahçe’nin rakibi kim?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, dün akşam Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşılaştı. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini 5-0 mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler, deplasmanda da 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Konferans Ligi’ne yoluna gruplarda devam etmek isteyen Fenerbahçe Zimbru’yu elemesi durumunda üçüncü tura kalacak. Peki, Fenerbahçe bir üst tura yükselmesi halinde rakibi kim olacak?

10:43 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’nde muhtemel rakipleri geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi sonrası belli olmuştu. Peki Fenerbahçe Zimbru’yu elerse rakibi kim olacak? İşte, Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri…

FENERBAHÇE ZİMBRU’YU ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Moldova ekibi Zimbru Chisinau’yu elemesi durumunda 3. ön eleme turunda FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibiyle karşılaşacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti. Tur atlayan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Perşembe akşamı 21:30'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN OLASI 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki ilk maçlarına 10 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmalarına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.



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