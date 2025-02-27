Japonya'da yangının bilançosu belli oldu: 600 hektar küle döndü

Elektrikler kesildi tren seferleri durduruldu

Ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Polisten yapılan açıklamada, bölgede yanmış bir ceset bulunduğu ifade edildi. Yangında en az 600 hektarlık alan kül olurken, 84 yapı zarar gördü, 540 kişi geçici tahliye merkezlerine yerleştirildi. Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketine göre 500'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Bazı tren seferleri de iptal edildi. Yangınla mücadele çalışmaları, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de desteğiyle devam ediyor.