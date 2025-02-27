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Japonya'da yangının bilançosu belli oldu: 600 hektar küle döndü

Japonya'da yangının bilançosu belli oldu: 600 hektar küle döndü

09:5327/02/2025, Perşembe
IHA
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<p>Ormanlık alan alevlere teslim oldu.</p>
Ormanlık alan alevlere teslim oldu.

Japonya'nın Ofunato şehrinde devam eden orman yangınında en az 600 hektarlık alan küle dönerken, 84 yapıda hasar meydana geldi. Polis, bölgede yanmış 1 cansız beden bulunduğunu, olayın yangından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.

Elektrikler kesildi tren seferleri durduruldu

Ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Polisten yapılan açıklamada, bölgede yanmış bir ceset bulunduğu ifade edildi. Yangında en az 600 hektarlık alan kül olurken, 84 yapı zarar gördü, 540 kişi geçici tahliye merkezlerine yerleştirildi. Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketine göre 500'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Bazı tren seferleri de iptal edildi. Yangınla mücadele çalışmaları, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de desteğiyle devam ediyor.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi yaptığı açıklamada birçok yapının yangından zarar gördüğünü belirterek, "Şu anda detayları teyit etmeye çalışıyoruz" dedi. Hükümetin bölgeye gerekli desteği sağlamak için yerel yönetimlerle iş birliği yapacağını vurgulayan Hayashi, bölge sakinlerini güncel tahliye bilgilerini takip etmeye ve gerekli güvenlik tedbirlerini almaya çağırdı.

2 binden fazla kişi tahliye edildi

Bölgedeki orman yangını paniğe neden olmuş, 873 hanede yaşayan en az 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Kuru hava ve rüzgarlar nedeniyle yangının büyüyebileceği belirtilmişti.

#Japonya
#Orman Yangını
#Ofunato

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