Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteğe uygun görüldüklerini anlatan Ağdağ, şöyle konuştu:





"Yüzde 30 kapasite artışımız oldu. Destekten yararlanmak isteyenlere araştırmalarını iyi yapmalarını tavsiye ederim. Tavukçuluk, biyogüvenlik anlamında, büyükbaş ve küçükbaşla değerlendirilemeyecek kadar hassas bir konuma sahip. Ona göre bir karar alırlarsa daha doğru bir sonuca ulaşacaklarına inanıyorum."