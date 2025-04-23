Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
İlk başvuruda 2 milyon TL hibe aldı: Çiftliğini iki kat büyüttü, kapasitesi 90 bine çıktı

İlk başvuruda 2 milyon TL hibe aldı: Çiftliğini iki kat büyüttü, kapasitesi 90 bine çıktı

00:1623/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devlet desteğiyle tavuk çiftliğini büyüten girişimci, damızlık piliç kapasitesini artırdı.

Tavukçuluk sektörüne 2015'te adım atan 40 yaşındaki Ali Ağdağ, ilçe merkezindeki Camikebir Mahallesi'ne kurduğu tesisinde 2023 senesine kadar "broiler" cinsi etlik tavuk yetiştirdi.


Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"ndan aynı yıl haberdar olan, destekten yararlanıp tesisini büyütmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunan Ağdağ, Şubat 2023'te proje kapsamında 2 milyon lira hibe desteği aldı.

Destek sayesinde çiftliğin alanını 3 bin 600 metrekareden 5 bin 100 metrekareye çıkaran, yemlik, suluk ve havalandırma sistemi de satın alan Ağdağ, tavuk kapasitesini de 70 binden 92 bine yükseltti.


Yetiştirdiği damızlık piliçleri Bilecik'in yanı sıra Balıkesir ve Kütahya'daki kümeslere gönderen Ağdağ, işlerini daha da büyütmeyi planlıyor.

"Tavukçuluk, biyogüvenlik anlamında hassas bir konuma sahip"


Evli ve 3 çocuk babası Ali Ağdağ başvuru sürecinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteğe uygun görüldüklerini anlatan Ağdağ, şöyle konuştu:


"Yüzde 30 kapasite artışımız oldu. Destekten yararlanmak isteyenlere araştırmalarını iyi yapmalarını tavsiye ederim. Tavukçuluk, biyogüvenlik anlamında, büyükbaş ve küçükbaşla değerlendirilemeyecek kadar hassas bir konuma sahip. Ona göre bir karar alırlarsa daha doğru bir sonuca ulaşacaklarına inanıyorum."

Devlet desteklerinin kendisini cesaretlendirdiğini ifade eden Ağdağ, "Tavukçulukla alakalı gelecekte işlerimi daha da büyütmeyi düşünüyorum. Burayı çevirmek ve ilgilenmek yorucu olsa da emeğimin karşılığını aldığımda her şeye değdiğini düşünüyorum. Tüm girişimcilere devletin sunduğu imkanlardan yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.



#Bilecik
#Osmaneli
#Tavuk çiftliği
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakanlıktan çiftçilere müjde: Yüzde 75 hibeli akıllı teknoloji desteği geliyor