Türkiye'de sadece Bilecik'te yetiştiriliyor: Çare olmadığı dert yok, kansere iyi geldiği biliniyor

Bu ürünün ilaç sanayinde de kullanıldığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:





"Yatıştırıcı özelliğinden dolayı çocukların rahat uyumasını sağlar. Yöre halkı hem çocuklarına şerbetçi otu yastıkları yapar hem de mayalama özelliğinden dolayı ekmek mayalarında kullanır. Biz de Belediye olarak farklı alternatifler üretmek adına 'şerbetçi otu kolonyası' geliştirdik. AR-GE çalışmalarımız devam ediyor."