'11 yıllık sır' kiracı ölünce açığa çıktı: Dondurucudan çıkartılan ceset toprağa verildi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayetin işlendiği evin kira ve faturalarını yatırdığı öğrenilen ve 3 Mayıs'ta sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybeden Meliha Veske'nin kocası S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alındı.