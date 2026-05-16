Avcılar Denizköşkler'de oturan P.A. (35), sallantıyı hisseden vatandaşlardan biri olarak yaşadığı anı şöyle anlattı:





'Sarsıntı sırasında öğle molasındaydım ve uyuyordum. Yatak çok şiddetli sallandı ve korkuyla uyandım. Deprem oluyor zannetim. Sokağımızda bulunan kentsel dönüşüm çalışması sebebiyle olduğunu düşündüm. Daha sonra yolun karşı tarafında Gümüşpala Mahallesi'nde oturan diğer arkadaşımın da hissettiğini öğrendim. X'e baktığımda bölgede birçok insan deprem olduğunu zannetmiş fakat 'Belediye blokları yıkıldı korkmayın' yazanlar da oldu içimiz rahatladı.'