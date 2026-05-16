Uzmanların deprem bölgesi olarak işaret ettiği İstanbul'un Avcılar ilçesi bugün öğle saatlerinde şiddetli bir sarsıntı yaşadı. Vatandaşların paniklemesi ve X'te paylaşımlar yapması akıllara 'Deprem mi oldu?' sorusunu getirdi. AFAD veya Kandilli verilerine deprem bilgisi yansımadı sallantının sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı.
Marmara'da son olarak 23 Nisan 2025 tarihinde yaşanan şiddetli depremin ardından birçok felaket senaryosu gündeme geldi.
Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakınlığı sebebiyle İstanbul'daki riski yüksek deprem bölgelerinden biri olan Avcılar'da bugün öğleden sonra şiddetli bir sarsıntı hissedildi.
Birçok X kullanıcısının 'Avcılar sallandı', 'Deprem mi oldu?' yazması üzerine sarsıntının çok geniş bir alanda hissedildiği ortaya çıktı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine herhangi bir deprem kaydı yansımazken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.
X kullanıcıları Avcılar E-5'te bulunan belediye bloklarının kentsel dönüşüm sebebiyle yıkıldığını bu sebeple sarsıntının birçok mahallede hissedildiğini söyledi.
Avcılar Denizköşkler'de oturan P.A. (35), sallantıyı hisseden vatandaşlardan biri olarak yaşadığı anı şöyle anlattı:
'Sarsıntı sırasında öğle molasındaydım ve uyuyordum. Yatak çok şiddetli sallandı ve korkuyla uyandım. Deprem oluyor zannetim. Sokağımızda bulunan kentsel dönüşüm çalışması sebebiyle olduğunu düşündüm. Daha sonra yolun karşı tarafında Gümüşpala Mahallesi'nde oturan diğer arkadaşımın da hissettiğini öğrendim. X'e baktığımda bölgede birçok insan deprem olduğunu zannetmiş fakat 'Belediye blokları yıkıldı korkmayın' yazanlar da oldu içimiz rahatladı.'