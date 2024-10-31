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Bir kamyon çöp çıktı: Evi çöpten temizlenen ev sahibinin söyledikleri pes dedirtti

Bir kamyon çöp çıktı: Evi çöpten temizlenen ev sahibinin söyledikleri pes dedirtti

22:4931/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
IHA
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Karabük'te tek katlı evin içinden ve dışından çıkan bir kamyon çöp belediye ekiplerince temizlendi. Ev sahibinin "100 kamyon mal getireceğim" çıkışı pes dedirtti.

Olay Aydınlıkevler Mahallesi 508 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Hasan D.'ye ait evdeki çöplerin çevrede kötü kokuların yayılmasına neden olması üzerine vatandaşlar durumu Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen ekiplerin çöp yığınıyla karşılaşması üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine de haber verildi. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evin içinden ve bahçesinden çıkan çöpler temizlenirken, ev ve bahçe dezenfekte edildi.

Eşinin "Bıktım bunun pisliğinden" dediği ev sahibi ise, "100 kamyon mal getireceğim" demesi şaşırttı.

Mahalle Muhtarı Aysun Bostancı, şahsın sürekli topladığı çöpleri eve getirdiği ve ekiplerin 2 ayda bir temizlik yaptığını belirterek yetkililerden yardım istedi.


#Karabük
#Çöp
#Ev

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