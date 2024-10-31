Bir kamyon çöp çıktı: Evi çöpten temizlenen ev sahibinin söyledikleri pes dedirtti

Olay yerine gelen ekiplerin çöp yığınıyla karşılaşması üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine de haber verildi. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evin içinden ve bahçesinden çıkan çöpler temizlenirken, ev ve bahçe dezenfekte edildi.