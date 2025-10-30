Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Narin’in yerini güvenlik güçlerine gösteren Nevzat Bahtiyar, daha önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bahtiyar’ın avukatlığını üstlenen Ali Eryılmaz, otopsi sırasında Narin’in elbiselerinde ve avuç içinde tespit edilen saç tellerine dikkat çekerek, bu delillerin yeniden incelenmesi için yeni bir kamu davası açılması talebinde bulunacağını açıkladı.
Avukat Eryılmaz, söz konusu saç tellerine ait DNA örneklerinin alınarak fiziksel ve nicel analizlerin yapılması gerektiğini, bu sayede çocuğun ölümüne iştirak eden kişilerin tespit edilebileceğini belirtti. Ayrıca, HTS kayıtları ve olayla bağlantılı video görüntülerindeki bazı şüpheliler hakkında “delil karartma” iddialarını da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na ileteceğini ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekildiğini duyuran Eryılmaz, bir televizyon programında yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı:
“Saçların Narin’in annesine ya da anne soyundan birine ait olduğu kesin. Ancak kime ait olduğu belirlenemedi.”
“Narin’in avucundan çıkan saç teli”
Kanal D canlı yayınında 'Neler Oluyor Hayatta?' programına konuk olan Avukat Ali Eryılmaz, dava süreciyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Bu dava başladığından bu yana konuyu sürekli gündeme getirdim. Hepinizin bildiği bir isim vardı: Hediye Güran. Üzerinde en çok durduğum şüphelilerden biriydi. Daha sonra Maşallah Güran da dosyaya dahil oldu. Hatırlarsanız, Diyarbakır 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hediye ve Maşallah Güran, delil karartmak ve yok etmekten 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Cinayet suçundan beraat ettiler ancak delil karartmadan hüküm giydiler.”
Eryılmaz, olayda bir kadının da yer alma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Narin’in avuç içinden çıkan saç telleri 29, 16 ve 11 santimetre uzunluğundaydı. Bu uzunluklar dikkate alındığında, saçların bir erkeğe ait olma ihtimali çok düşük. Büyük olasılıkla başka bir kadına aitlerdi. O dönemde yargılanan Yücel Güran’ın saç rengi kına rengindeydi, dolayısıyla kahverengi saçlara sahip başka bir kadın şüpheli olmalıydı. Bu nedenle Hediye Güran’ın o saatlerde olay yerinde olduğunu belirten ifadelerini çok önemli bulmuştum.”
“DNA karşılaştırması yapılamadı”
Eryılmaz, olayın aydınlatılmamasında Adli Tıp Kurumu’nun eksik incelemelerinin payı olduğunu savundu:
“Saç tellerinde DNA araştırması yapılmıştı ancak köklerde yeterli DNA bulunamadığı için karşılaştırma yapılamadı. O dönemde Adli Tıp fiziksel ve mikroskobik incelemeleri yapmadı, biz de bunu mahkemeye sunduk ama talebimiz reddedildi. Eğer bu inceleme yapılsaydı, büyük olasılıkla fail o dört sanıktan biri olmayacaktı.”
Eryılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırmada bu saç tellerine dair yeni bir soruşturma açılmadığını öğrendiğini belirtti:
“Yaklaşık on gün önce Diyarbakır’a gittiğimde, bu delillerle ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmediğini fark ettim. Bu yüzden üç gün önce savcılığa resmi şikâyette bulundum.”
“Nevzat Bahtiyar cinayete karışmadı”
Avukat, Bahtiyar’ın suçlamalara ilişkin konumunu da netleştirdi:
“Nevzat’ın davasından çekilmem onun şahsıyla ilgili değil, mesleki bir meseleydi. Hâlâ aile adına avukatlık yapmaya devam ediyorum. Nevzat Bahtiyar’ın suçluluğu, yalnızca delilleri gizlemekle ilgilidir; katil değildir. Dosyada aleyhinde yalnızca iki delil var: Kırmızı arabasının kamera kayıtlarında görünmesi ve cesedin bulunduğu çuvalların seri numarasının, Nevzat’ın ahırındaki çuvallarla eşleşmesi. DNA, tanık veya başka bir fiziksel delil yok.”
Cinayetin anahtarı saç tellerinde
Eryılmaz, son olarak cinayetin çözümünün Narin’in avuç içinden çıkan saç tellerinde saklı olduğunu söyledi:
“Bu saç telleri 29, 16 ve 11 santimetre uzunluğunda. Adli Tıp raporunda, anne Yüksel Güran’ın baba tarafından akrabalarına ait olabileceği belirtilmiş. Yani bu saçlar Narin’in anne soyundan birine ait, ama kime ait olduğu tespit edilmedi. Bu kişilerden saç örnekleri alınarak yeniden inceleme yapılırsa, en azından önümüze net bir fail profili çıkacaktır.”
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildiğini açıklamıştı
Avukat Ali Eryılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yaparak tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekildiğini duyurmuştu. Eryılmaz, “Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum. Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır” ifadelerini kullanmıştı.
Eryılmaz, açıklamasının devamında şunları söylemişti; “Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve ‘Narin'i Nevzat öldürdü’ dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır. Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz. Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir. Saygılarımla.”