En zor veda yürekler dağlandı: Dört ve yedi yaşındaki kardeşler babalarına son kez dokundu

Törene ayrıca Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, Hacılar Belediye Başkanı Osman Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve çok sayıda vatandaş katıldı.



