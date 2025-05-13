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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Engelliler Haftası sebebiyle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Engelliler Haftası sebebiyle ışıklandırıldı

08:0913/05/2025, Salı
DHA
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı. Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Engelliler Haftası dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Her yıl 10-16 Mayıs'ta engelli bireylere dikkati çekmek amacıyla kutlanan Engelliler Haftası kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Engelliler Haftası için mavi renge büründü.

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