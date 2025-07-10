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Forklift kazası can aldı: 16 yaşındaki Enes hayatını kaybetti

Forklift kazası can aldı: 16 yaşındaki Enes hayatını kaybetti

22:1010/07/2025, Perşembe
IHA
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan 16 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.

Kaza, Yahşihan ilçesi 392. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes T. (16) idaresindeki forklift, rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. 

Forkliftin altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes T., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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