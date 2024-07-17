Galeriden aldı eve varamadan yandı: Gece yarısı hayatının şokunu yaşadı

"Araba birden alev aldı"

Yangın anını anlatan sürücü Yasin Canyurt, "Aracı daha yeni Ankara Sincan'daki bir galeriden aldım. Bize arabanın 'Hiçbir sıkıntısı yok, kefili benim arabanın' denildi. Arabanın devrini aldım ve Kırıkkale'ye geldim. Geldikten sonra araba birden alev aldı. Aradan 2 saat geçti, gaz aldık ve kendi evime geçiyordum. Buradaki göbeği döndükten sonra araba birden alev aldı" dedi.