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Galeriden aldı eve varamadan yandı: Gece yarısı hayatının şokunu yaşadı

07:36 - 17/07/2024 Çarşamba
IHA

Kırıkkale'de bir vatandaş, galeriden satın aldığı ikinci el otomobille evine doğru yola çıktı, ancak kısa bir süre sonra aracın motorunun alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı.

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Kırıkkale'de gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki İş-Kur Kavşağı'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Yasin Canyurt isimli vatandaş, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir galeriden yeni satın aldığı 06 GHD 40 plakalı Fiat marka otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark etti.

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Canyurt, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


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Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve soğutma çalışmalarını yaptı. 

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Otomobilde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebinin aküye bağlı kablolardan kaynaklandığı tespit edildi.


Polis ekipleri de yangının olduğu kavşakta yol güvenliği aldı.

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"Araba birden alev aldı"

Yangın anını anlatan sürücü Yasin Canyurt, "Aracı daha yeni Ankara Sincan'daki bir galeriden aldım. Bize arabanın 'Hiçbir sıkıntısı yok, kefili benim arabanın' denildi. Arabanın devrini aldım ve Kırıkkale'ye geldim. Geldikten sonra araba birden alev aldı. Aradan 2 saat geçti, gaz aldık ve kendi evime geçiyordum. Buradaki göbeği döndükten sonra araba birden alev aldı" dedi.

#Kırıkkale
#Otomobil
#Yangın
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