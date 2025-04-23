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Iğdır'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Iğdır'da sağanak sonrası sel meydana geldi

21:0223/04/2025, Çarşamba
AA
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş, Akdiz, Soğukbulak, Kırkbulak, Karacaören ve Kayaören köy yolları, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşıma kapandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş, Akdiz, Soğukbulak, Kırkbulak, Karacaören ve Kayaören köy yolları, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin greyder ve kepçelerle yaptığı müdahale sonucu bazı yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.



Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Karacaören köyünden Emin Duman, selin getirdiği çamur nedeniyle yolun kapandığını ve ekiplerin çalışması sonucu ulaşımın yeniden sağlandığını söyledi.



İş makinesi operatörü Engin Gültekin de dün geceden beri etkili olan yağış sonrası kapanan yolları açmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.



 Ağrı


Ağrı'da da 2 gündür sağanak etkili oluyor.

Sağanak nedeniyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Subeşiği ile Tutumlu köyünde sel meydana geldi.


Sel tarım arazilerine zarar verirken, il merkezine bağlı Çakıroba köyünde bir evi su bastı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, köylerde çalışma başlattı.

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