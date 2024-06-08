İki bin 500 rakımında meteor çukuru: Burası Ağrı Dağı! Turizme kazandırılacak

Ağrı Dağı'nın turizm için önemli olduğunu ifade eden Turan, "Burası bizim en önemli turizm destinasyon noktalarımızdan biri. Burası çok bilinmiyor, tanıtımı için milletvekilimizle de görüştük, o da hassasiyet gösteriyor. İnşallah burayı canlandıracağız. Bu alanın tanıtımı için faaliyetler yapacağız." dedi.