'Kanepeden düştü' denildi, cinayet çıktı: Üç kişi gözaltına alındı

Olay, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Topuz (42) ile arkadaşları C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) birlikte alkol aldı. Bir süre sonra taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.