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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor: Yoğunluğun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor

17:26 - 21/06/2024 Cuma
AA

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolundaki trafik yoğunluğu devam ediyor.

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Bayram için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturuyor.

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Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ayrıca polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uyguluma noktasında denetim gerçekleştiriyor.

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Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

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Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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#Kilit kavşak
#Kurban Bayramı
#Kırıkkale
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