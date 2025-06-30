Kırıkkale'de alkol yüklü tır devrildi: Sürücünün yaralandığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yol güvenliği sağlanarak araç trafiği alternatif yoldan yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından da tırın yanma riskine karşı tedbir alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.