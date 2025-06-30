Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Kırıkkale'de alkol yüklü tır devrildi: Sürücünün yaralandığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Kırıkkale'de alkol yüklü tır devrildi: Sürücünün yaralandığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi

07:4530/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Kırıkkale'de kontrolden çıkan alkol yüklü tırın devrildiği kazada, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde gece yarısı meydana geldi.


Ankara'dan Tokat'a seyir halinde olan S.K. idaresindeki alkol yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Alkol ürünleri ise yola saçıldı.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yol güvenliği sağlanarak araç trafiği alternatif yoldan yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından da tırın yanma riskine karşı tedbir alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#kırıkkale
#alkol
#sürücü
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Haziran 2025 güncel ons, çeyrek, gram ve yarım altın alış-satış fiyatları