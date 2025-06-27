Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Kırıkkale'de kahreden haber: Kızılırmak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kırıkkale'de kahreden haber: Kızılırmak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

22:2527/06/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Üçevler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 16 yaşındaki Omar Al Khadher, kuzeniyle birlikte serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Bir süre sonra sudan çıkan kuzeni, Khadher'i göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Yahşihan Belediyesi itfaiyesi, Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. 

 Kızılırmak'ta yapılan kısa süreli arama çalışmasının ardından polis dalgıçlar Khadher'in cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde bulunan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.


#Kırıkkale
#Boğulma
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti: İşte fiyatı artması beklenen pick-up araç modelleri