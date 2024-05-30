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Kırıkkale'de otomobil ile dolmuş çarpıştı: 22 yaralı

08:02 - 30/05/2024 Perşembe
DHA

Kırıkkale'de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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K.A. idaresindeki 71 M 0127 plakalı minibüs ile E.M.Ü'nün kullandığı 06 MEC 96 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kazada sürücüler ile araçlardaki Y.K, H.A.U, F.Ö, H.G, M.K, E.Y, Ş.D, E.Ü, Ş.E.A, A.F.T, Y.K, B.Y, Z.D.A, O.Ç.T, G.U, B.Y, G.B, M.Ö.Ö, A.H. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

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Ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırşehir istikameti, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Makas, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda, ışıklarda otomobilin kontrolünü kaybederek dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

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Kazada 22 vatandaşın yaralandığını aktaran Makas, "Yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Büyük geçmiş olsun. Bir ağır yaralımız var, inşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibariyle sıkıntımız yok." diye konuştu.

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#Kırıkkale
#Kaza
#Dolmuş
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