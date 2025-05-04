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Kırıkkale'de soba faciası: Gazi ile eşi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de soba faciası: Gazi ile eşi hayatını kaybetti

08:184/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
DHA
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Celal (67) ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), yaşamını yitirdi. Celal Türkoğlu'nun askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralandığı, 2023 yılında 'gazi' unvanı aldığı öğrenildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak beldesi Yeşilöz mevkisinde oturan Celal ve Sündüs Türkoğlu'ndan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde çifte ulaşmak üzere yaşadıkları tek katlı müstakil eve gitti. 

Kapının açılmaması üzerine pencereden eve giren yakınları, çifti hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Celal ve Sündüs Türkoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarmanın olay yerindeki ilk incelemesi sonucu çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Türkoğlu çiftinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan Celal Türkoğlu'nun, askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralandığı ve 2023 yılında 'gazi' unvanı aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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