Sac levha hızını kesti ölümden döndü: Üçüncü kattan düşen adam ağır yaralandı

Olayın tanıklarından Kadir Dinç, "Sacın üzerine düştü. Aşağı yumuşak iniş yaptı. Yüksekti, sac olmasa belki de ölebilirdi. Sac sayesinde yumuşak iniş yaptı. Sac ile toprağın arası da bir buçuk metre, ondan dolayı kurtardı" ifadelerini kullandı.