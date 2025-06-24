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Şarja takılı telefon bataryası patladı, evde yangın çıktı: Sekiz kişi dumandan etkilendi

Şarja takılı telefon bataryası patladı, evde yangın çıktı: Sekiz kişi dumandan etkilendi

23:2124/06/2025, Salı
IHA
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Kırıkkale'de şarja takılı telefon bataryasının patlaması sonucu apartmanda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 kişi de ambulansta tedavi edildi.

Yangın, Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarja takılı telefon bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine dumanlar apartman dairesini kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Binanın üst dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle ekipler tarafından güvenli alana tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, 5 kişinin ise ambulansta ayakta tedavisi yapıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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