Şehir hayatına 5 ay dayanabildi: Köyüne dönüp kendi işini kurdu

Köyde olmanın avantajlarını da anlatan Öcal, "Köy güzel, doğayla iç içe yaşıyoruz. Ailemle birlikte bu işi yapıyoruz. Çocuklarımız burada özgürce oynayabiliyor. Şehirde ise bu mümkün değil. Dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Ama burada toprakla iç içeler, bu da onların gelişimi için çok faydalı. Şehirde imkânı olanlar varsa hiç durmasın, köye dönüp bu işi yapsınlar" dedi.