SOLOTÜRK Giresun'da: Prova uçuşu nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri’nin gözde akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi Giresun semalarında prova yaptı. Gemilerçekeği ve Giresun Kalesi çevresinde yapılan uçuşlar vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, SOLOTÜRK’ün gökyüzündeki manevraları heyecan dolu anlar yaşattı.
Kentte, halk arasında bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festival kapsamında, SOLOTÜRK'ün Gemilerçekeği mevkisinde gerçekleştirdiği prova uçuşu ilgi gördü.
Alparslan Türkeş Parkı ile Giresun Kalesi'nden uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da gösteri uçuşu yapacak.