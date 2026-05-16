SOLOTÜRK Giresun'da: Prova uçuşu nefes kesti

17:2116/05/2026, Cumartesi
Türk Hava Kuvvetleri’nin gözde akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi Giresun semalarında prova yaptı. Gemilerçekeği ve Giresun Kalesi çevresinde yapılan uçuşlar vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, SOLOTÜRK’ün gökyüzündeki manevraları heyecan dolu anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, "49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova gerçekleştirdi.

Kentte, halk arasında bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festival kapsamında, SOLOTÜRK'ün Gemilerçekeği mevkisinde gerçekleştirdiği prova uçuşu ilgi gördü.

Alparslan Türkeş Parkı ile Giresun Kalesi'nden uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da gösteri uçuşu yapacak.

