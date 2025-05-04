Sürüsünü kurtlara kaptıran kadın gözyaşlarını tutamadı: Hepsi evladım gibiydi

Eşinin inşaatlarda çalıştığını ve ailenin geçimini koyunlardan sağladığını ifade eden Taşdemir, "Eşimden bile kıskanıyordum, ben bakıyordum. Bu hayvanlar benim için evlat gibiydi. Televizyonum yok, komşum yok. Sosyal hayatım hiç yok. Tek uğraşım bu koyunlardı. Eşim daha yeni emekli oldu, üniversite okuyan bir çocuğum var. Başka hiçbir şeyim yok" diye konuştu.



