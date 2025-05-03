Takla atan Tofaş hurdaya döndü: 1 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.