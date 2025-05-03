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Takla atan Tofaş hurdaya döndü: 1 yaralı

Takla atan Tofaş hurdaya döndü: 1 yaralı

23:253/05/2025, Cumartesi
IHA
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan Tofaş otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Çevre Altı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 71 ADH 976 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu alana devrilen LPG'li otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle zarar gören otomobil, trafik ekiplerince yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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