TBMM'ye binlerce başvuru yapıldı: İşte Meclis'e gelen birbirinden tuhaf talepler

Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 3 bin 330 olurken, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı gerçekleştirdiği 33 toplantıda 6 bin 805 dilekçe hakkında karar aldı, 120 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması veya mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırıldı.





Diğer dilekçelerin incelemesi de devam ediyor.