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Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

22:0710/05/2025, Cumartesi
IHA
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Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden H.G. idaresindeki 35 NFC 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. 

Şarampole devrilen otomobildeki sürücü H.G. ile yolcular E.G., A.H.G. ve Y.G. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynı aileden oldukları öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


#Kırıkkale
#Yağmur
#Trafik kazası
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