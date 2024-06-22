Babasının 'tek oğul'la başladığı arıcılıkta devlet desteğiyle 200 kovana ulaştı

Üreticilere 2021'de ve bu sene biner arı kovanı desteği ile 3 yıldır varroa ile mücadele kapsamında ilaç desteği sağlandığını aktaran Erdönmez, şu bilgileri verdi:





"Türkiye'de 4 bölgede toprağı bulunan tek iliz. Bu anlamda da bütün iklimleri barındırıyoruz. Mikroklima iklimine sahip olan ilimizde erken ilkbahar üreticilerimiz için bulunmaz bir nimet. 1800 metre rakımlı yaylalar bulunuyor, bu da üretimimizin devamlılığı anlamında ciddi bir potansiyel sağlıyor. Kaliteli bal ve arı ürünlerine sahibiz. Genç girişimcileri destekliyoruz ki üretimimizi artıralım ve devamlılığı olsun. 160 aktif üyemiz vardı, şu an 300'e yakın üyemiz bulunuyor. Bal üretiminde de 90 bin tonlardan şu an 200 bine yaklaşmış durumdayız."