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'Doktor balıklar'a mühür vuruldu

'Doktor balıklar'a mühür vuruldu

17:3831/01/2025, Cuma
IHA
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Dünyaca ünlü doktor balıkların bulunduğu Kangal Balıklı Kaplıcası yapı kulanım izni olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Mühürleme sırasında kaplıcada 15 hastanın tedavi gördüğü, hastaların da kaplıcadan çıkartıldıkları belirtildi.

Dünyada sadece Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olarak bilinen Kangal Balıklı Kaplıca, bugün İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Kaplıcanın mülkiyetinin İl Özel İdaresi'ne ait olduğu, işleten firmanın yap işlet devret modeliyle kaplıcayı işlettiği öğrenildi.


Öte yandan, mühürleme sırasında kaplıcada 15 hastanın tedavi gördüğü, hastaların da kaplıcadan çıkartıldıkları belirtildi.


Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan "Kangal Balıklı Kaplıca" dünyada sadece burada bulunan doktor balıklarıyla tanınıyor.

Şifa bulmak isteyen sedef, egzama gibi cilt hastaları, bu kaplıcayı tercih ediyor. 

Cilt hastaları 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşlarıyla şifa arıyor.

#Sivas
#Balıklı Kaplıca
#Kangal

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