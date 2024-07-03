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Hayat

La Casa De Papel'in yıldızı Türk dizisinde: Ünlü oyuncu resmen açıkladı

Seren Som
09:43 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

La Casa De Papel dizisindeki 'Marsilya' (Marsella) karakterine hayat veren ve adını tüm dünyada duyuran Hırvat oyuncu Luka Peroš, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından çok sevilen dönem dizisi 'Mehmed Fetihler Sultanı'na konuk oluyor.

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Netflix’in izlenme rekorları kıran ve tüm dünyada fenomen haline gelen suç ve gerilim dizisi 'La Casa de Papel'de Marsilya rolüne hayat veren oyuncu Luka Peroš Türkiye'de...

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Luka Peroš, TRT 1’in dönem dizisi 'Mehmed Fetihler Sultanı' ile el sıkıştı.

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Luka Peroš, geçen yıllarda da Türkiye'ye tatil için gelip turistik yerlerden paylaşım yapmıştı.

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Luka Peros, 'Mehmed Fetihler Sultanı'nın başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serkan Çayoğlu, "Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız.

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Bakalım heyecanlıyız, biz sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki.

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Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak.

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Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor” dedi.

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Peros'un dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani'ye hayat vereceği öğrenildi.

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#La Casa De Papel
#Mehmed Fetihler Sultanı
#TRT
#Luka Peroš
#Serkan Çayoğlu
37 dakika önce
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