La Casa De Papel'in yıldızı Türk dizisinde: Ünlü oyuncu resmen açıkladı

La Casa De Papel dizisindeki 'Marsilya' (Marsella) karakterine hayat veren ve adını tüm dünyada duyuran Hırvat oyuncu Luka Peroš, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından çok sevilen dönem dizisi 'Mehmed Fetihler Sultanı'na konuk oluyor.
Netflix’in izlenme rekorları kıran ve tüm dünyada fenomen haline gelen suç ve gerilim dizisi 'La Casa de Papel'de Marsilya rolüne hayat veren oyuncu Luka Peroš Türkiye'de...
Luka Peroš, TRT 1’in dönem dizisi 'Mehmed Fetihler Sultanı' ile el sıkıştı.
Luka Peroš, geçen yıllarda da Türkiye'ye tatil için gelip turistik yerlerden paylaşım yapmıştı.
Luka Peros, 'Mehmed Fetihler Sultanı'nın başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serkan Çayoğlu, "Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız.
Bakalım heyecanlıyız, biz sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki.
Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak.
Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor” dedi.
Peros'un dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani'ye hayat vereceği öğrenildi.