La Casa De Papel'in yıldızı Türk dizisinde: Ünlü oyuncu resmen açıkladı

La Casa De Papel dizisindeki 'Marsilya' (Marsella) karakterine hayat veren ve adını tüm dünyada duyuran Hırvat oyuncu Luka Peroš, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyici tarafından çok sevilen dönem dizisi 'Mehmed Fetihler Sultanı'na konuk oluyor.

1 / 17 Netflix’in izlenme rekorları kıran ve tüm dünyada fenomen haline gelen suç ve gerilim dizisi 'La Casa de Papel'de Marsilya rolüne hayat veren oyuncu Luka Peroš Türkiye'de...

2 / 17 Luka Peroš, TRT 1’in dönem dizisi 'Mehmed Fetihler Sultanı' ile el sıkıştı.

3 / 17 Luka Peroš, geçen yıllarda da Türkiye'ye tatil için gelip turistik yerlerden paylaşım yapmıştı.

4 / 17 Luka Peros, 'Mehmed Fetihler Sultanı'nın başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

5 / 17 Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serkan Çayoğlu, "Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız.

6 / 17 Bakalım heyecanlıyız, biz sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki.

7 / 17 Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak.

8 / 17 Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor” dedi.

9 / 17 Peros'un dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani'ye hayat vereceği öğrenildi.

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